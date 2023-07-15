Alzheimer hastası yaşlı adam tarlada ölü bulundu, arkadaşı ise sağ olarak bulundu

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, kaldığı yaşlı bakımevinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Mehmet Taşkın (70), arama- kurtarma ekiplerince bir tarlada ölü olarak bulunurken, birlikte bakımevinden çıktığı arkadaşı Osman Nalbant (70) ise bir evin bahçesinde sağ olarak bulundu.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, kaldığı yaşlı bakımevinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Mehmet Taşkın (70), arama- kurtarma ekiplerince bir tarlada ölü olarak bulunurken, birlikte bakımevinden çıktığı arkadaşı Osman Nalbant (70) ise bir evin bahçesinde sağ olarak bulundu.

Mihalıççık ilçesindeki Mehmet Taşkın ile arkadaşı Osman Nalbant, dün öğle saatlerinde kaldıkları yaşlı bakımevinden çıktı. Bir daha geri dönmeyen Taşkın ve Nalbant'ın yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İki arkadaşın bulunması için polis, jandarma, AFAD, AKUT, İHH Arama Kurtarma ekibi, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçede arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.