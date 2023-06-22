Alzheimer hastası kadın 4 gündür kayıp

SAKARYA'da, 4 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Huriye İş (75), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi Yukarı Sokak'ta oturan Alzheimer hastası Huriye İş, 4 gün önce ailesiyle yaşadığı evden çıkıp, geri dönmedi. Daha önce de birçok kez evinden çıkıp 1-2 gün sonra döndüğü öğrenilen yakınları, Huriye İş'in hayatından endişe edip AFAD ve jandarmaya haber verdi. Ekipler, bu sabah, erken saatlerde arama çalışması başlattı. Ormanda sürdürülen arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. İş'in komşusu Fadime Kurtuluş, "Biz ona kaybolmasın diye iş koşuyoruz, o bir bakmışsın aniden ortadan kayboluyor, bu sefer 4 gün oldu gelmedi" dedi.Huriye İş'i arama çalışmaları sürüyor.