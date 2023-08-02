Alzheimer Hastası Babasını Yalnız Bulan Adam: Annem Vasi Olmasına Rağmen Kendisi Ortada Yok

MUĞLA'da yaşayan Özgür Kapılı (29), Adana'ya ziyaretine geldiği 'Alzheimer' hastası yatalak babası Mehmet Kapılı'yı (58) çöp eve dönen evde, kilo vermiş halde yalnız başına buldu. Mehmet Kapılı hastaneye kaldırılırken, annesi S.K.'nin (49), babasını yalnız bıraktığını öne süren Özgür Kapılı, "Annem vasi olmasına rağmen kendisi ortada yok" dedi. S.K. ise oğlunun eve girip eşyaları kendisinin dağıttığını, amacının babasının bakım parası olan 7 bin 500 lirayı almak olduğunu iddia etti.

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde oturan, kentte uzun yıllar fotoğrafçılık yapan 4 çocuk babası Mehmet Kapılı'ya 4 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede Alzeheimer ve demans teşhisi konuldu. Zamanla yatağa bağımlı hale gelen Kapılı'ya eşi S.K. bakmaya başladı. Çiftin 2 oğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalışmaya gitti. Diğer iki kızı evlenip, ayrı evde yaşamaya başladı.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı S.K. ise olayın göründüğü gibi olmadığını iddia etti. S.K., oğlunun eve girip eşyaları kendisinin dağıttığını, amacının babasının bakım parası olan 7 bin 500 lirayı almak olduğunu, olay günü ise kendisinin pazarda bulunduğunu iddia etti. Eşinin bakıma muhtaç olduğunu ama hiçbir zaman yemeğini ve bakımlarını aksatmadığını iddia eden S.K., oğlu hakkında suç duyurusunda bulanacağını ve daha önce de babasına ait evi sattığını ve yıllardır görüşmediklerini öne sürdü.