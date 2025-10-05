Haberler

Alman Turist Van Kalesi'nde Düştü, Sağlık Durumu İyi

Alman Turist Van Kalesi'nde Düştü, Sağlık Durumu İyi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Kalesi'ni gezen Alman bir turist, kayalıklardan düşerek mağaraya düştü. Olay yerine ulaşan AFAD ve UMKE ekipleri, turistin kurtarılmasını sağladı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

VAN Kalesini gezmeye gelen Alman turist, dengesini kaybedip kayalıklardan mağaraya düştü. Turist, ihbar üzerine olay yerine giden AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, tarihi Van Kalesi'nde meydana geldi. Bölgeye gezmeye gelen Alman turist, Van Kalesini gezdi. Bir anda dengesini kaybeden turist, kayalıklardan mağaraya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turist, ekiplerin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan turist, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırılarak tedaviye alındı. Alman turistin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi

Yok böyle maç! 19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.