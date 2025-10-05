Alman Turist Van Kalesi'nde Düştü, Sağlık Durumu İyi

VAN Kalesini gezmeye gelen Alman turist, dengesini kaybedip kayalıklardan mağaraya düştü. Turist, ihbar üzerine olay yerine giden AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, tarihi Van Kalesi'nde meydana geldi. Bölgeye gezmeye gelen Alman turist, Van Kalesini gezdi. Bir anda dengesini kaybeden turist, kayalıklardan mağaraya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turist, ekiplerin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan turist, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırılarak tedaviye alındı. Alman turistin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.