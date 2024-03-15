Ali Erbaş'ın kızı, arabasının anahtarına şiir yazdı

Daha önce yüksek döviz kurlarından şikayet ederek çocuklarını yurt dışına çıkaramadığından dert yanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, bu kez farklı bir paylaşımıyla gündeme geldi.

ARABASININ ANAHTARINA ŞİİR YAZDI

Sosyal medya hesabından aracının anahtarını paylaşan Feyza Erbaş, "O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi. Olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama, sonra ceplerime, orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı... Allahım hiçbirinde yok. 'Nerede bu acaba, nereye koydum nereye?' nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim işte sevgili anahtarım" notunu düştü.

İşte Feyza Erbaş'ın o paylaşımı;