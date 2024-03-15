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Ali Erbaş'ın kızı, arabasının anahtarına şiir yazdı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını paylaştı ve altına bir şiir yazdı.

Daha önce yüksek döviz kurlarından şikayet ederek çocuklarını yurt dışına çıkaramadığından dert yanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, bu kez farklı bir paylaşımıyla gündeme geldi.

ARABASININ ANAHTARINA ŞİİR YAZDI

Sosyal medya hesabından aracının anahtarını paylaşan Feyza Erbaş, "O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi. Olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama, sonra ceplerime, orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı... Allahım hiçbirinde yok. 'Nerede bu acaba, nereye koydum nereye?' nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim işte sevgili anahtarım" notunu düştü.

İşte Feyza Erbaş'ın o paylaşımı;

Ali Erbaş'ın kızı, arabasının anahtarına şiir yazdı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Ali Erbaş Sosyal Medya Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Ali Aytaç:

ak partili arkadaşları bekliyorum ne düşünüyorlar konuyla alakalı

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mstfa Uygr:

Görgüsüz olmak için akp veya chpli veya başka partili olmaya gerek yok,görgusuzluğün siyaseti olmaz.

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VATANSEVER:

kız iyiymiş :)

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Amsykırıkkale:

Ali Erbaş’ın şimdilik sınavı evladı

12
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mutlu bilgin:

Mevlam verdikçe veriyor

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mstfa Uygr:

kimin kızı olduğunun önemi yok,Görgüsüzlüğü tari et deseler bu kadar güzel tari edilirdi.

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Benim Kkk:

Tek derdi bumuymuş

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0
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