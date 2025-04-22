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Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var

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2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın önemini vurguladı. "Almış olduğu 2 kiloluk kurban etini kurutup, toz haline getiren ve aylarca onun tozunu yemeklerine katan milyonlarca insan var" diyen Erbaş, "Bunu görmezden gelmek bize yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla düzenlenen '2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, Kurban ibadetinin, sadece Allah'a yakınlaşmak değil; aynı zamanda birlik, kardeşlik ve sosyal adaleti güçlendirmek anlamına geldiğini belirten Erbaş, Diyanet'in yurt içi ve dışında ayrım gözetmeden yardım eli uzattığını vurguladı.

"BUNU GÖRMEZDEN GELMEK BİZE YAKIŞMAZ"

Yoksulluk çeken ve zor şartlar altında geçimini sürdürmeye çalışan insanlardan bahseden Diyanet İşleri Bakanı Erbaş, "Vakıflara, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına emanet edilen kurban hisselerini bir yıl boyunca gözleyen milyonlarca insan var. Almış olduğu 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren ve aylarca onun tozunu yemeklerine katan milyonlarca insan var. Bunu görmezden gelmek bize yakışmaz." ifadelerini kullandı.

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Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

size audi mersedes yakışır sadece size et met yok

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıIbrahim Cebeci:

lütfen bi susarmısın terbiyemi bozacaksın, ulan bak gene az kalsın küfür esecektim ,

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