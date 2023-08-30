Alanya'da Zafer Bayramı kutlamaları

Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Vatandaşlar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe katıldı. Kutlamalar Koray Avcı konseriyle devam etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek İskele Caddesi ve Kızılkule önünden Alanya Belediye binasına kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün sonunda Alanya Belediyesi havai fişek gösterisi sundu.

Kutlamalar Koray Avcı konseriyle sürdü.