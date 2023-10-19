Alanya'da orman yangını havadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi Mamadı mevkiinde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına karadan ulaşım olmadığı için havadan helikopterle müdahale edildi. Yapılan müdahale sonucunda yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları havadan devam ediyor. - ANTALYA