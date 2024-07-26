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Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu

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ATV ekranlarında yayınlanan Alan yarışmasının dün yayınlanan bölümünde düelloda tek bir cevap vererek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Kazandığına inanmakta güçlük çeken yarışmacı gözyaşlarını tutamazken sunucu Oktay Kaynarca da "Hiç şey söylemene gerek kalmadan kazandın" dedi.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği ATV'nin yeni yarışması Alan, 15 yarışmacı ve 15 kategori ile başlandı. Dün akşam 7. bölümüyle ekrana gelen yarışmada büyük ödül heyecanı yaşandı.

Haftalardır süren yarışmada Begüm ve Bartu son ikiye kaldı. İkili Özel Günler–Haftalar kategorisinde mücadele etti. Günleri bilemeyen Bartu peş peşe yanlış cevaplar verirken 45 saniyelik düello boyunca sadece bir cevap veren Begüm şampiyon oldu. Süre bittikten sonra ödülü kazandığına inanmakta güçlük çeken Begüm gözyaşlarına hakim olamadı. Düello sonunda Bartu'ya bilemediği günleri peş peşe söyleyen Kaynarca "Begüm'ün hiçbir şey söylemesine gerek kalmadı. Sadece 'Bildiğim 1 milyon geliyor' dedi ve gerçekten geldi" dedi.

Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu

Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Oktay Kaynarca Atv Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Ali Kerem:

yalan haber bu yarışma izlenmeyince prim kasmaya çalışıyorlar

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ERKAN DEMİRAL:

1 milyon mu? güzele yakın bir tane 2. el araç alir hayırlı olsun

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Hüseyin Aslan:

O kadar izliyorum, galiba ilk oldu bu ödül...

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Abdullah Karakaya:

son 10 saniye: ..... %20 kazanç vergisi yükleniyor süre bitti : ... kazanç vergisi yüklendi :)

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