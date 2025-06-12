Akyaka'da Yaralı Caretta Caretta Kurtarıldı

Akyaka'da Yaralı Caretta Caretta Kurtarıldı
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Muğla'nın Ula ilçesinde yaralı bir caretta caretta bulunarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavi için götürüldü. Misina yüzünden yaralanan kaplumbağanın tedavi süreci devam ediyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin Akyaka açıklarında yaralı caretta caretta bulundu. Yüzgeci ve ağzında misina tespit edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altına alındı.

Akyaka açıklarında hareketsiz caretta carettayı görenler, durumu DEKAMER'e bildirdi. Yaralı olduğu için hareket edemediği belirlenen deniz kaplumbağası, bölgeye gelen ekipler tarafından kıyıya çıkartılıp, DEKAMER'e götürüldü. Merkezde tüm vücut röntgeni çekilerek detaylı bir değerlendirme yapılan carettanın sağ ön yüzgeci ile ağzında misina tespit edildi.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Duyarlı bir vatandaşın Akyaka'da yüzerken yaralı halde bulduğu ve 'Pınar Tansal' adını verdiği deniz kaplumbağamız ile tanışın. Bulunduğunda yüzgecini sıkan ve ağzından sarkan misinaları vardı Pınar'ın. İlk olarak yüzgeçlerini kurtardık, ardından röntgen görüntüleri ile ağzından sarkan misinanın yuttuğu bir metal klipse bağlı olduğunu fark ettik. Merkezimizde endoskopik yöntemle yapmış olduğumuz müdahaleyle de klips ve misinaları da ağzından çıkardık. Pınar şu an daha mutlu. Yaraları iyileşene kadar misafirimiz olacak. Duyarlılığı için de değerli vatandaşımıza teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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