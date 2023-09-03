AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Koku Takip Köpeği Fırtına Hayatını Kaybetti

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibinde 9 yıldır görev alan koku takip köpeği Fırtına, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Fırtına, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok operasyonda görev almıştı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibinde 9 yıldır görev alan koku takip köpeği "Fırtına" geçirdiği rahatsızlık sonucu öldü.

AKUT'tan yapılan açıklamada, Fırtına'nın 9 yıldır başta Eskişehir olmak üzere tüm Türkiye'de sayısız operasyonda görev aldığı belirtildi.

Fırtına'nın bir süre önce hastalıkları sebebiyle emekliye ayrıldığı bildirilen açıklamada, "Öncelikli görevi doğada kaybolan insanların yardımına koşmaktı ve yıllar içinde sayısız insan hayatına dokundu. Işıklar içinde uyu Fırtına." ifadelerine yer verildi.