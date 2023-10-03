Aksaray'da Zihinsel Engelli Vatandaş Kayboldu

Aksaray'da sabah evden çıkan ve bir daha dönmeyen zihinsel engelli vatandaş kayıplara karıştı. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Ozancık köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde ailesiyle yaşayan 48 yaşındaki zihinsel engelli Fuat Çöl sabah saatlerinde evden çıktı. Bir süre eve dönmeyince ailesi kendi imkanları ile köyde arama yaptı. Öğlen saatlerinde aramaya başlayan ailesi akşama kadar şahsın izine rastlamazken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye İl Afet Acil Durum (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaybolan şahsın ailesinden bilgileri toparlayan jandarma ve AFAD ekipleri köy ve çevresinde geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat önce başlayan çalışmalar aralıksız devam ederken, henüz şahsın bir izine rastlanmadı. Çalışmaların sabaha kadar süreceği bildirilirken, bölgeye takviye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. - AKSARAY