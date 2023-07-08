Aksaray'da 'Macera ve Aksiyon Parkı' Hizmete Açıldı

Aksaray Belediyesi tarafından Kılıçaslan Parkı'nda inşa edilen Macera ve Aksiyon Parkı bugün hizmete açıldı. Park, çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gördü.

Aksaray'da 'Macera ve Aksiyon Parkı' bugün hizmete açıldı

AKSARAY - Aksaray Belediyesi tarafından Kılıçaslan Parkında inşa edilen Macera ve Aksiyon Parkı bugün hizmete açıldı.

Aksaray Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Macera ve Aksiyon Parkı Kılıçaslan Parkı içerisinde açıldı. Açılış gününde çocukların ve gençlerin akın ettiği park büyük beğeni topladı. Birbirinden güzel ve bir o kadar da adrenalin içerikli macera parkına gelen çocuk ve gençler eğlencenin tadını çıkardı. Parkın açılışında konuşan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Aksaray genelinde göreve geldiğimiz günden bugüne kadar birbirinden renkli ve eğlenceli birçok park yaptık. Özellikle yeşil alanlara ve parklara önem verdik. Yeniden yeşil Aksaray mottosuyla 120 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk. Hedefimiz 200 bin ağaca ulaşmak. Bugünde şehrimizin ilk macera parkı olma özelliğine sahip parkımızı hizmete açıyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında macera parkı hakkında detaylı bilgileri aktaran Başkan Dinçer, "Macera parkımızı çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin enerjilerini atabileceği, stresten uzaklaşabileceği, adrenalin tutkunlarının severek ve eğlenerek kullanabileceği nitelikte tasarladık. Parkımız toplam 8 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Gençlerimizin ilgi ile beklediği parkımızın içerisinde birbirinden farklı oyun alanları bulunuyor" ifadelerini kullandı. Aksaray'da pek çok parkın şehre kazandırıldığını söyleyen Başkan Dinçer, "Kalanlar Millet Bahçesi, Fatih Millet Bahçesi, Tacin 2. Etap, Gülümse Park Şehit Eren Bülbül Parkı başta olmak üzere 30'un üzerinde parkı şehrimize kazandırdık. Macera park ise birçok büyük şehirde yer alan özellikle gençlerin stres ve deşarj olacakları eğlence mekanları arasında yer alıyor. Böylesine bir tesisi şehrimize kazandırarak şehrimizin sosyal anlamada gelişmesine de katkı sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Macera Park'ın içerisinde, iki katlı 24 oyunlu ip parkuru, 15 metrelik etkinlik kulesi, etkinlik kulesi üzerinde 70 metrelik zipline, serbest düşüş oyun alanı, kader atlayışı oyun alanı, tırmanma duvarı, ip parkuruna giriş platformu, tek hat çift yön zipline (360 metreye 347 metre), 12 metre dev salıncak, Survivor parkuru (10+10 oyunlu), file zıplama (50+50 metrekare), File korumalı ip parkuru ve salto trambolinin yer aldığını belirten Başkan Diçer, "Parkımızın tüm güvenlik testlerini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Gayet eğlenceli heyecan verici bu parkımız diğer sosyal donatı alanlarımız gibi sevilerek kullanılacağını ümit ediyorum. Açılışımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tatil günlerinde olmasına rağmen bu alanı böylesine dolduran ve katılan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Dinçer ve protokol üyeleri tarafından parkın açılış kurdelesi kesildi.