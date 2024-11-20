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AKOM: Yarın İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

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AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların bu gece yarısından itibaren 8-10 derece birden düşeceği yönünde uyarı yaptı. Şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanak yağışın cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini göstereceği değerlendiriliyor.

Kasım ayının sonlarına doğru gelirken kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren soğuk ve yağışlı hava, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ( Akom ) yarından (21 Kasım) itibaren sıcaklıkların 8-10 derece birden düşeceğini bildirdi. Açıklamada kuvvetli Lodos ve Karayel ile şiddetli sağanak yağışın bu gece yarısından itibaren başlayıp cumartesi gününe (23 Kasım) kadar devam edeceği aktarıldı. AKOM, hava muhalefetiyle ilgili oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluları uyardı.

ŞİDDETLİ FIRTINA VE YAĞIŞ GELİYOR

AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günü gelmesi beklenen rüzgarın Lodos ve Karayel yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli fırtınayla beraberinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sıcaklıklarda 8-10 derece birden düşüşler olacağı öngörülmektedir. Perşembe gece yarısında başlayıp cumartesi öğle saatlerine kadar devam edecek kuvvetli rüzgarlar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

AKOM: Yarın İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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