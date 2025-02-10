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AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

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AKOM, Pazartesi gününe ilişkin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürürken sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının etkili olacağı, gece saatlerinden itibarense şiddetini artıracağı ifade edildi. Öte yandan İstanbullulara trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları önerildi.

Akom'un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürüyor. AKOM'un hava tahmin raporuna göre, Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve Çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE 55,91 SEVİYESİNDE

AKOM, kuzeyli yönlerden (Yıldız ve Poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgârın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı. İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 55,91 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın %65'in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

BUZLANMA UYARISI

AKOM'un değerlendirmesine göre, mevcut sıcaklıklar kar birikimi açısından 1-2 derece daha yüksek seyrediyor. Bu nedenle yağış sırasında beyaz bir örtü oluşsa da, yağış sonrası tekrar erime gerçekleşiyor. Bu sebeple kalıcı kar örtü oluşmuyor. AKOM, özellikle akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yapılacak uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtilirken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarında veya 5-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları öneriliyor.

AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Akom şakaları çok güzel :)))))))

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Haber YorumlarıGADDAR:

böyle bir soğuk hava haberi yuaparken en son fotoğraftaki minicik etekli ablayı koymanızın anlamı nedir acaba donu görünüyor da çünkü

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Bir şey soracağım her hava durumu haber paylaşıldığında neden mini etekli kız resmi kapak resmi oluyor

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Haber YorumlarıAyaz hayat:

sizin yüzünden kar yagmadi

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Neredeyse A..komu görünen Foto,ya ne gerek var??? ilgi ceksin diye galiba

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Haber YorumlarıHalit:

uyarı verdi güzel birde tam bastırsa umarım onlar sınıfta kalmazlar

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