AK Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlunun videosuyla şantaj

Ak Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım'a ait uyuşturucu kullanırken çekilmiş bir video ortaya çıktı. Yıldırım, söz konusu görüntülerin "Oğlunun bize borcu var" denilerek kendisinden para talebinde bulunmak için servis edildiğini söyledi.

"TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER"

Oğlunun tefecilerin oyununa geldiğini öne süren Yıldırım, "Geçmişte ticari ilişkilerinden dolayı sıkıntıya girdi, 7–8 ay önce ticareti bıraktı. Bazı ahlaksızlar galericilik adı altında oğlumu öyle bir tuzağa düşürmüşler ki, 500 bin liralık arabayı 1 milyona satmışlar, sonra aynı aracı 500'e geri almışlar. Gerçek bir alacaklı yok. Bu kişiler siyasi yönümü kullanarak parayı ödeyeceğimi düşündüler ama onlara 'Vallahi de billahi de ödemem' dedim" dedi.

"VİDEOYU GÖRDÜM"

Videoyu izlediğini belirten Yıldırım, görüntüleri oğlunun eski ortağının çektiğini savundu:

"Bir yıl önce 4 kişi beraberken ortağı bu videoyu çekmiş ve saklamış. Emniyete bildirdim, gözaltına alındılar ama imza karşılığı serbest bırakıldılar. Oğlum yanlış yaptıysa da üzerine gidilsin. Ama bu bir şantaj girişimidir."

"SİYASİ HESAPLAR VAR"

Şantaj girişiminin arkasında siyasi hırs bulunduğunu ileri süren Yıldırım, "Beni oğlum üzerinden vurmak istiyorlar. Altı yıldır il başkanıyım, kimsenin adamı olmadım, sadece genel başkanımızın yanında oldum. Belediye ve milletvekili seçimlerini atlattık, şimdi il başkanlığı hırsıyla bu oyunlar oynanıyor. Kimseye prim vermem" diye konuştu.