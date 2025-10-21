Ahmet Minguzzi davasında karar günü

İstanbul Kadıköy'deki kaykay malzemesi almak için gittiği tarihi Salı Pazarı'nda akranları tarafından bıçaklanarak vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayetine ilişkin davasında yeni celse bugün görülecek.

KARAR BEKLENİYOR

Minguzzi cinayetine ilişkin davanın bugün görülecek 6. duruşmada karar çıkması bekleniyor. Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı isteyerek, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulundu.

ANNE MİNGUZZİ ADLİYEYE GELDİ

Kartal Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava için anne Yasemin Minguzzi duruşma salonunun önüne geldi. Destek amacıyla adliyeye gelen kalabalık "Yanındayız" sloganları attı.

SON DURUŞMADA NE OLDU?

Davanın 5. celsesinde iki sanık ifade verdi. Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması gerginliğe neden oldu. Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği öğrenildiği. Ara kararını açıklayan mahkeme, dört çocuk sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıkmıştı. Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer almıştı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.