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Ahmet Levendoğlu'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı

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80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu'nun vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadı. Levendoğlu'nun cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için AKM Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi. Törene ailesi, dostları, öğrencileri ve sevenlerinin yanı sıra oyuncu Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Törende oğlu Emin Levendoğlu ile sanatçının yakın dostları ve öğrencileri söz alarak Ahmet Levendoğlu'nu anlattı. Konuşmalar sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

CENAZESİNİ ÖĞRENCİSİ OLAN ÜNLÜLER TAŞIDI

Törenin ardından, aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu sanat dünyasından pek çok isim, Ahmet Levendoğlu'nun tabutunu omzunda taşındı. Usta sanatçı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Levendoğlu'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı

CENAZE NAMAZI KILINMADI

Öte yandan usta oyuncunun vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından direkt Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Ailesinin paylaştığı cenaze töreni bilgilendirmesinde de AKM'deki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.

Ahmet Levendoğlu'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı

Ahmet Levendoğlu'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıYÜKSELEN KARDESLER:

Ateşin bol olsun o halde ne diyelim

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

dinde zorlama yoktur der, kuran. biz müslümanız ve bundan dolayı ALLAHA hamd ederiz. adam da dürüst bir kafirmiş. kafir, inkar eden demektir, kızmasın kimse. en azından münafık değil. yani inanmadığı halde inanmış gibi görünmemiş. ne diyelim, ebedi hayatını kaybettiği için üzülüyoruz sadece. din, devlet ve namus düşmanları hariç, kimsenin cehenneme girmesinden keyif almaz müslüman. keşke kendine yazık etmeseymiş.

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Haber YorumlarıSerkan:

He şöyle delikanlı olun inançsız adama gösteriş için namaz kılınmasın

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Benim anlamadığım artık Türk bayrağını her önüne gelenin tabutuna örter oldular, eskiden böyle değildi buna kim karar veriyor arkadaş ya zıvanadan çıktı

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Böyle delikanlı olun, münafık olmayın.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

80 yıl boşa yaşamış. Mezarına jeneratör bile taksalar ışıklar içinde uyuyamaz.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

heh şöyle kimseyi uğraştırmayın

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Toprağı bol ulsun

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

MERAK EDİYORUM DİNİ İTİKADI NEYDİ GÖMÜLÜRKEN HANGİ YÖNE DOĞRU GÖMÜLDÜ İYİKİ BENİ MÜSLÜMAN MEZARLIĞINA GÖMMEYİN DEMEMİŞ YOKSA ÇOK ÜZÜLÜR ÇOK AĞLARDIM

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

JY adlı yorumcu Karaköy Zürafa sokak doğumlu Manukya'nın oğlu, iyi ki de namazının kılınmasını istememiş en doğru seçimi yapmış diye yorum yapar.

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