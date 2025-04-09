Ahmet Levendoğlu'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için AKM Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi. Törene ailesi, dostları, öğrencileri ve sevenlerinin yanı sıra oyuncu Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Törende oğlu Emin Levendoğlu ile sanatçının yakın dostları ve öğrencileri söz alarak Ahmet Levendoğlu'nu anlattı. Konuşmalar sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

CENAZESİNİ ÖĞRENCİSİ OLAN ÜNLÜLER TAŞIDI

Törenin ardından, aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu sanat dünyasından pek çok isim, Ahmet Levendoğlu'nun tabutunu omzunda taşındı. Usta sanatçı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZE NAMAZI KILINMADI

Öte yandan usta oyuncunun vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından direkt Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Ailesinin paylaştığı cenaze töreni bilgilendirmesinde de AKM'deki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.