Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya vefat etti

2000 yılında yaşamını yitiren sanatçı Ahmet Kaya'nın müzisyen ve ressam ağabeyi Mustafa Kaya, 2 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

14 Şubat'ta evinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kaya, kurtulamadı. Kaya'nın vefatının ardından açıklama yapan gazeteci Zeynel Lüle, X hesabından yaptığı paylaşımda cenaze bilgilerini vererek "Çok üzüldüm. Değerli sanatçı Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Ahmet Kaya'nın abisi, ona saz çalmayı öğreten kişi. Eserlerini bize emanet edip gitti. Cenazesi yarın (bugün) Pendik Zeliha Hatun camiinde öğle namazında kılınacak. Hoşça kal güzel insan" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KAYA KİMDİR?

Malatya'da dünyaya gelen Mustafa Kaya, 14 yaşında müziğe başladı. Kardeşi Ahmet Kaya'ya 9 yaşındayken bağlama çalmayı öğreten Kaya 6 kişilik Sümerbank Bağlama Ekibi'ni kurdu. Uzun yıllar üniversitelerde resim dersleri veren Mustafa Kaya, aynı zamanda vergi müfettişliği yaptı. Öte yandan Mustafa Kaya'nın 3 müzik albümü de var.