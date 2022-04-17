Ahır kapısını yıkık gören çiftçi, koyunlarının parçalandığını anladı! Ağır adımlarla içeri girince gözyaşlarını tutamadı - Haberler

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Ahır kapısını yıkık gören çiftçi, koyunlarının parçalandığını anladı! Ağır adımlarla içeri girince gözyaşlarını tutamadı

Demirören Haber Ajansı - Yaşam
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Ahır kapısını yıkık gören çiftçi, koyunlarının parçalandığını anladı! Ağır adımlarla içeri girince gözyaşlarını tutamadı

Kırklareli'nde besicilik yapan Ali İhsan Hırçın, sabah saatlerinde ahırının kapısının kırık olduğunu gördü. Ahırına kurtların saldırdığını anlayan Hırçın, içeriği girdiğinde koyunlarını parçalanmış bulması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Pehlivanköy ilçesinde kurtlar, sabaha karşı besicilik yapan Ali İhsan Hırçın'a ait 130 koyunun bulunduğu ahıra girdi. Kurtların saldırısında 10 koyun öldü. Kurt saldırısını fark eden Hırçın, durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

"KOÇU YEMİŞLER, GERİ KALANINI BOĞMUŞLAR"

Ali İhsan Hırçın, koyunlardan 10'unun öldüğünü, 5'inin ise kayıp olduğunu belirterek "Saat 05.00'ten sonra saldırmışlar. Sabah 07.00'de baktığımızda ahır kapısı yıkılmış, koyunlar dışarı çıkmıştı. Önce koçu öldürmüşler, daha sonra koyunlar araziye yayılınca tek tek öldürmüşler. Bu inanılacak bir şey değil. Koçu biraz yemişler ama geriye kalanları boynundan boğmuşlar" dedi.

Ahır kapısını yıkık gören çiftçi, koyunlarının parçalandığını anladı! Ağır adımlarla içeri girince gözyaşlarını tutamadı

Ahır kapısını yıkık gören çiftçi, koyunlarının parçalandığını anladı! Ağır adımlarla içeri girince gözyaşlarını tutamadı

Ahır kapısını yıkık gören çiftçi, koyunlarının parçalandığını anladı! Ağır adımlarla içeri girince gözyaşlarını tutamadı

Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Pehlivanköy, Yaşam, Haberler

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