Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki seralar bölgesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Kaymakamlık önderliğinde, belediye ve seralar iş birliğinde ilçede bulunan seralar bölgesinde yangın tatbikatı yapıldı. Kaymakam Önder Çengel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüt Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş'ın katıldığı yangın tatbikatında serada senaryo gereği yangın çıktı. Bir seranın Genel Müdürü Veli Karaca tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, sera bölgesine sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, dumandan etkilenen çalışanı sedye ile ambulansa aldı. Sera çalışması sırasında seranın üst katında bulunan bir çalışan da itfaiye ekipleri tarafından merdivenle bulunduğu yerden indirilerek ambulansa alındı. Serada çalışan 50 personelin kısa sürede tahliyesiyle jandarma tarafından yangın bölgesinde güvenlik önlemi alındı. Hızlı ve başarılı şekilde gerçekleştirilen yangın tatbikatını izleyen Kaymakam Önder Çengel, itfaiye, jandarma, sağlık personeli ve sera çalışanlarını tebrik etti. Tatbikat sonrası sera personeline yangın anında yangın tüpü ile müdahale konusunda itfaiye ekipleri tarafından da bilgiler verildi.

Bölgede daha önceden bazı seralarda yangın çıktığını söyleyen bir seranın Genel Müdürü Veli Karaca, Gelişen ve büyüyen ilçemizde topraksız tarım alanında faaliyet göstermekteyiz. Senaryo gereği çıktığı varsayılan yangının ardından acil durum butonuna basılarak yangın alarmı devreye sokulmuştur. Hemen 112'i arayarak acil durum hakkında bilgi verilmiştir. Yangın alarmı ile birlikte tahliye işlemi başlatılmış ve acil toplanma noktasında tüm çalışan arkadaşlarımız toplanmıştır. Tahliye işleminde herhangi bir aksaklık olmadan bütün personelimiz başarılı şekilde alanı terk etti. Senaryo gereği bir çalışma arkadaşımız dumandan hafif şekilde etkilenmiş ve sağlık ekibi tarafından müdahale edilmiştir. Çatıda mahsur kalan personelimiz ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın herhangi bir yangın durumunda doğru müdahale yöntemlerini bilmesi ve öğrenmesi için Sandıklı Kaymakamlığımız, Sandıklı Belediyemiz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızın katılımları ile yangın tatbikatını gerçekleştirdik dedi.