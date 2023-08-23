Afyonkarahisar'da Boş Çuval Taşıyan Tır Devrildi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da boş çuval taşıyan tırın devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Başkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.O., idaresindeki 06 BN 5726 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte H.O. (15) ve E.O. (7) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı boş çuvallar ise etrafa dağıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri çuvalların toplanması ve yolun tekrar ulaşıma açılması için yoğun çaba gösterdi.

Kazanın ardından devrilen tır vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü. - AFYONKARAHİSAR