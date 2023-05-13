Afrika'da açılan su kuyusuyla hayalleri gerçekleşen gencin ailesi mutlu

ERZURUM'da mezuniyet yemeği görüşmesine giderken arkadaşı Zeynep Bağrıyanık (22) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Nezahat Tanas'ın (24) Afrika'da su kuyusu açma hayalini ailesi gerçekleştirdi. Gine'nin Dadola kentinde açılan su kuyusunun görüntü ve fotoğrafları Tanas'ın Erzurum'da yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Kaza, 11 Mayıs 2022 günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında meydana geldi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri Nezahat Tanas ile Zeynef Bağrıyanık, mezuniyet yemeği için görüşmeye giderken yolun karşısına geçtikleri sırada Osman K., yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tanas ve Bağrıyanık kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Kuyudan çıkarılan suyun yöre insanına verildiğini belirten Tanas, "Kızımın hayalleri vardı. Afrika'da bir su kuyusu açacağım diyordu. Oraları merak ediyordu. Biz de o rahmetli olduktan sonra onun hayalini ve vasiyetini yerine getirdik. Görüntüleri gönderdiler, gurur verici. İnsanlara yardım etmek Allah için en güzel şey. İsmiyle beraber açıldı. İnşallah, bir ömür kızıma dua edecekler. Buruk bir mutluluk yaşadık" dedi.