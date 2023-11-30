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Adıyaman'da deprem çalıştayı düzenlendi

30 Kasım 2023 14:05 Son Güncelleme: 14:07 Abone Ol

Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan çalıştayda, Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak önlemler ele alındı. Vali Osman Varol, depreme göre yaşamanın önemine vurgu yaptı.