Adıyaman Belediyesi Su Sorununu Çözdü

Adıyaman Belediyesi ekipleri, deprem sonrası meydana gelen su kesintisi sorununu en aza indirdi. ASKİM ekipleri gece gündüz demeden çalışarak şehir şebekesindeki arızaları ve kayıp kaçakları minimuma indirdi. Başkan Kılınç, şehir merkezinde artık ciddi su kesintisi sorunu yaşanmayacağını belirtti.

Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler yoğun çalışma neticesinde şehirdeki su sorununu en aza indirdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından oluşan hasarlardan ve arızalardan dolayı şehir merkezinde meydana gelen su kesintisi sorunu, ASKİM (Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü) ekiplerinin gayretli çalışmaları neticesinde en aza indirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremin verdiği hasar sonucunda meydana gelen arızalardan ve enkazların kaldırılması sırasında yaşanan sorunlardan kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmek için ASKİM ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığını ve su sorunu konusunda ciddi bir yol aldıklarını dile getirdi.

Sorunun çözümünde öncelikle şehir şebekesindeki arızaları ve kayıp kaçakları minimuma indirdiklerini de söyleyen Başkan Kılınç, şehir merkezindeki konut ve işyerlerinde su kesintisi konusunda artık ciddi sıkıntıların yaşanmayacağını da ifade ederek, "Şehir merkezinde tüm noktalarda su kesintisinin yaşanmaması için yoğun gayret ortaya koyan ASKİM personelimize teşekkür ediyorum. Zaman zaman kesintilerin yaşandığı diğer noktalarda ise su kesintilerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN