Adana'da Milli Kahraman Cemil Nardalı Vakfı kuruldu

Adana'nın Kurtuluş Savaşı'nın Arap kahramanlarından olan Şıh Cemil olarak tanınan Cemil Nardalı adına torunları olan Şahap Nardalı'nın Onursal Başkanlığında kurulmuş olan vakfın mütevelli heyeti Şahap Nardalı, Volkan Nardalı, Burçin Nardalı Afşar, Serkan Nardalı, Hülya Nardalı ve Yusuf Delikoca'dan oluşturuldu.İlk ziyareti Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e gerçekleştiren vakıf yönetimi tarafından vakfın kuruluş gayesi hakkında bilgi verildi.

Vakfın Başkanı Volkan Nardalı, vakfın amacı şu şekilde açıkladı: "Büyük dedemiz Cemil Nardalı, Milli Mücadele'da büyük kahramanlıklar sergileyip, Adana'nın Fransız işgali altındaki en kara günleri diye tabir edilen " Kaç Kaç" günlerinde Akkapı'daki bugün müze haline getirilmiş olan Konağında mezalimden kaçan Adanalıları misafir etmiş, korumuş ve kollamıştır. Akkapı bölgesindeki Araplardan kurduğu milli müfreze ile vatanın ve milletin bağımsızlığı için mücadele etmiştir. Bugün gururla taşıdığımız "Nardalı" Soyadı o günlerde nardalı çubuklarıyla işkenceler gören ve şehit olan atalarımızdan kalan bir hatıra olmuştur.

Her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve Cumhuriyet'in destekçisi olan Milli Kahraman Cemil Nardalı ve onun gibi nice kahramanların hatıralarını yaşatmak, o günkü milli ruhu kültürel ve sanatsal eğitimler, sosyal faliyetler, eğitim odaklı hizmetlerle gelecek nesillere aktarmak için kurmuş bulunuyoruz."Vakıf yönetimini ve mütevelli heyetini makamında kabul eden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Milli ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için kurulan vakfın yönetimini tebrik etti. Hayırlı olsun dilekleri iletti.Vakfın mütevelli heyetinde bulunan Araştıramacı Yazar Yusuf Delikoca ise şu cümlelerle vakfı anlattı: "Nardalı ailesi köklü bir ailedir.

Şıh Cemil Nardalı Akkapı bölgesinşn hatırı sayılır bir alimiydi. Türk milletinin en zor zamanında yöredeki Arapları etrafına toplayanbu vatansever adam, Fransız ve Ermeni zulmüne karşı büyük bir mücadele vermiş, adını tarihe bir milli Kahraman olarak yazdırmıştır. Mazluma kucak açan, zalimin karşısında duran Cemil Nardalı'yı Gâzi Mustafa Kemal Atatürk tebrik etmiş, Adana ziyaretlerinde bizzat görüşmüştür. Adana bölgesinde Türkçe'nin yayılmasında Atatürk'ün istediği ile yörede inkılaplara destek vermiştir.

10 Kasım 1958'de vefat eden Cemil Nardalı, devlet töreni ile defnedilmiş, geride bıraktığı tarihi konağı bugün bir müze olarak hizmet vermekte ve onun ve yüzlerce kahramanın hatırası yaşatılmaktadır. Milli Kahraman Cemil Nardalı Vakfı, özünü milli tarihimizden alan, geleceğe milli duygularla dolu gençler yetiştirmek için yola çıkan yeni bir vakıftır.