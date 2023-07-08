Adana'da 50. Evlilik Yıl Dönümleri Nikah Töreniyle Kutlandı

Süleyman Onatça çifti, 50'nci evlilik yıl dönümlerini, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kıydığı nikahla tazeleyerek kutladı. Gelinlik ve damatlık giyen çift, davetlilerle birlikte gönüllerince eğlendi.

Adana'da yaşayan Süleyman (70) Sevim (70) Onatça çifti 50 yıl önce birbirlerini severek evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocuğu, 7 torunu dünyaya geldi. Birbirlerini seven ve her 10'uncu evlilik yıl dönümlerinde kutlama yapan çift, 50'nci evlilik yıl dönümlerini sevdikleriyle birlikte organizasyon yapıp nikah tazelemeye karar verdi. Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde düzenlenen etkinlikte Onatça çifti gelinlik ve damatlık giyerek torunlarının kollarında nikah töreni yapılan alana geldi. Çiftin nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıydı.

Mutlu evliliğin sırrının 'sevgi ve saygı' olduğunu aktaran Onatça, "Bana göre hoşgörü ve saygı. Birbirimizi anlama. Ben değil biz diye düşünmek. Birlikte hareket etme, birlikte karar verme ve birbirine danışma. Bana göre en büyük sır o. Bir insan evlilikte ya da bir arkadaşlıkta bile bir kusur ararsa o kusuru bulur. Biz o kusurları hiç birbirimizde aramadık. Bana bir şey söylediyse iyi niyetiyle söylemiştir diye düşündüm. Her söylenen kötü sözde iyilikler aradım. Biz hiçbir gece birbirimizi kırmışsak özür dilemeden yatmadık. Hiçbir gece küs, birbirimizden ayrı yatmadık. Bu bizim çimentomuz oldu" ifadelerini kullandı.Sevim Onatça ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz gerçekten. Çok mutlu bir 50 yıl geçirdik. Birbirimizi çok seviyoruz. Hiçbir zaman sevgimiz eksilmedi. Sadece sevgi ve saygı olsun. Gerisi para, pul hiç önemli değil" diye konuştu.