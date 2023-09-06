Adana'da 153 Yıllık Mezarlar Suyun Çekilmesiyle Ortaya Çıktı

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki suyun birkaç metre çekilmesi ile 153 yıllık mezarlar, yeniden ortaya çıktı.

Seyhan Nehri'ne, inşa edilen Seyhan Barajı'nın 67 yıl önce su tutmaya başlayınca Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı, su altında kaldı. Hem DSİ'ye ait kanallara su verilmesi hem de taşkın riskine karşı kapaklardaki suyun tutulması nedeniyle göldeki su, birkaç metre çekildi. En son 3 yıl önce görülen 153 yıllık mezarlar, tekrar ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan büyükannesinin mezarına gelip, dua eden Yunus Tekduran (68), kent merkezine uzak olduğu için eskiden kırsal olan mahallenin şimdi manzarası nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Tekduran, "Su altında kalan mezarlık, 3 yıl sonra tekrar ortaya çıktı. Ancak bu bölge piknikçilerin cazibe merkezi oldu. Buraya gelenlerden mezarlık nedeniyle hassasiyet göstermesini bekliyoruz" dedi.