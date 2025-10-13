Haberler

'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı
Haber Videosu

İTÜ'de film çekimi krizi yaşandı. Tarihi Taşkışla binasında, Abdullah Çatlı'nın hayatını anlatan film çekimleri sırasında kullanılan yangın efektleri ağaçlara sıçradı. Üniversite bileşenlerinden habersiz yapılan çekim, öğrencilerin tepkisini çekti. "Okulumuz dizi seti değildir" sloganlarıyla protesto düzenlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) tarihi Taşkışla binasında, Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan bir filmin çekimleri sırasında kullanılan yangın efektleri ağaçlara sıçradı. Olay, öğrencilerin tepkisine neden oldu.

TARİHİ BİNADA FİLM ÇEKİMİNE TEPKİ

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin bulunduğu tarihi Taşkışla binasında, üniversite yönetimi ve öğrencilerden habersiz şekilde film çekimi yapıldığı iddia edildi. Çekimlerin, Susurluk Skandalı'nın kilit isimlerinden Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan bir filme ait olduğu öğrenildi.

'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı

YANGIN EFEKTLERİ AĞAÇLARA SIÇRADI

Film çekimleri sırasında yangın ve gürültü efektlerinin kullanıldığı, bu esnada çıkan alevlerin Ortabahçe'deki ağaçlara sıçradığı belirtildi. Duruma tanık olan öğrenciler, çekimlerin tarihi binaya zarar verebileceği endişesiyle tepkilerini dile getirdi.

"OKULUMUZ DİZİ SETİ DEĞİLDİR" PROTESTOSU

Yangın efektlerinin ardından çok sayıda öğrenci bina önünde toplanarak protesto düzenledi. Öğrenciler, "Okulumuz dizi seti değildir" sloganları atarak, tarihi yapının korunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
ABD'li bankadan altın için şok tahmin

ABD'li bankadan altın için şok tahmin
Mısır'ın başkenti Kahire'de Barış Zirvesi öncesi şiddetli patlama

Liderlerin bir araya geleceği Gazze Zirvesi öncesi Mısır'da patlama
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Kriminal bir şahıs en bilinen uyuşturucu kaçakılığından 7 yıl ceza alması cinayet hükümlüsü ankarada 7 öğrencinin evinin basılarak öldürülmesi abdi ipekçini katili ağcayı cezaevinden kaçırtan kişi hikaye uzun da en sonunda devlet adına çalışmış mış büyük kahraman vatansever ülkücü ne yapmışssa devlet için yapmış deyip her şeyin üzerine bir örtü çektnmi konu kapanır

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

O Üniversiteyi koyun çobanı yönetse daha ciddi iş çıkarır

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

bilim adamının hayatını çekmeyin mafyanın hayatını çekin işte sonra neden Müslümanlar dünyada bilim teknoloji adına bir icraatları yok deniliyor çünkü mafya kavga daha çok değer görüyor ülkede bu yüzden olaylar bitmiyor her gün cinayet kavga toplum iyice raydan çıktı Allah sonumuzu hayır eylesin

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Karanlık emelleri filme ceviriyorlar hangi marifetlerle meçhul cinayetleri marifet sayiyorlarda ondan olacak herhalde başka bir şey beklemek akla ziyanla eşdeğerdedir

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMia:

abdullah çatlı bu ülkenin gizli kahramanlarındandır elbette iftiralar atılp kirletmeye çalışacaklar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.