'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) tarihi Taşkışla binasında, Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan bir filmin çekimleri sırasında kullanılan yangın efektleri ağaçlara sıçradı. Olay, öğrencilerin tepkisine neden oldu.

TARİHİ BİNADA FİLM ÇEKİMİNE TEPKİ

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin bulunduğu tarihi Taşkışla binasında, üniversite yönetimi ve öğrencilerden habersiz şekilde film çekimi yapıldığı iddia edildi. Çekimlerin, Susurluk Skandalı'nın kilit isimlerinden Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan bir filme ait olduğu öğrenildi.

YANGIN EFEKTLERİ AĞAÇLARA SIÇRADI

Film çekimleri sırasında yangın ve gürültü efektlerinin kullanıldığı, bu esnada çıkan alevlerin Ortabahçe'deki ağaçlara sıçradığı belirtildi. Duruma tanık olan öğrenciler, çekimlerin tarihi binaya zarar verebileceği endişesiyle tepkilerini dile getirdi.

"OKULUMUZ DİZİ SETİ DEĞİLDİR" PROTESTOSU

Yangın efektlerinin ardından çok sayıda öğrenci bina önünde toplanarak protesto düzenledi. Öğrenciler, "Okulumuz dizi seti değildir" sloganları atarak, tarihi yapının korunması gerektiğini vurguladı.