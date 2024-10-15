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ABD'li 'gotik' geline Türk usulü düğün töreni

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'Gotik gelin' olarak viral olan ABD'li Ella isimli genç kadın, Mersin'deki düğün töreninden kendi tarzı ile Türk geleneklerini buluşturdu.

'Gotik gelin' olarak viral olan ABD'li Ella isimli genç kadın, kendi tarzı ile Türk geleneklerini buluşturan bir düğün törenine imza attı. Mersin'de düzenlenen bir düğün töreni, sosyal medyada büyük ses getirdi. ABD'li gelinin klasik beyaz gelinlik yerine gotik tarza uygun bir kıyafet giymesi ve kına yakıp çiftetelli oynaması hem davetlilerde hem de sosyal medya kullanıcılarında şaşkınlık yarattı.

TÜRK GELENEKLERİNİ GOTİK TARZLA BULUŞTURDU

Faruk Emre isimli Türk gençle evlenmek isteyen Ella isimli genç kadın, kırmızı kuşak da bağladığı düğün töreni boyunca herkesi enerjisiyle kendisine hayran bıraktı. Gelinin sergilediği çiftetelli performansının adeta profesyonel düzeyde olması izleyicileri oldukça eğlendirdi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Düğüne ilişkin görüntüler sosyal medya platformunda yayına girer girmez hızla viral oldu ve büyük beğenisi topladı. "Gotik gelin" etiketiyle dolaşıma giren görüntüler, kısa sürede binlerce izlenme aldı.

ABD'li 'gotik' geline Türk usulü düğün töreni
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam

Sosyal Medya Mersin Yaşam Dünya

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