ABD'de emekli Dünya Bankası çalışanı Türkiye'de kayboldu

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ve Dünya Bankası'ndan emekli olan Korhan Berzeg (83) tatil için geldiği, doğum yeri Balıkesir'in Gönen ilçesinde kayboldu. Berzeg'den, 8 gündür haber alınamıyor. Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, bölgede yapılan aramalarda Berzeg'e henüz ulaşılamadığını, çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Geçen cumartesi sabahı, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası bölgeye, Jandarma Arama ve Kurtarma, AKUT görevlileri gönderildi. Orman, mağaralar ve çalılıkların aralarına kadar her yeri arayan ekipler, Korhan Berzeg ve köpeğine ulaşamadı. Bugün de devam eden arama çalışmalarına, çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa'daki dağcı grupları da katıldı.

Hayatından endişe edilen Korhan Berzeg'i arama çalışmaları, bastırılan kayıp ilanlarıyla devam ediyor.