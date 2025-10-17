Haberler

90 Yıllık Konağı Okuma Salonuna Çevirerek Dedelerini Yaşatıyorlar

90 Yıllık Konağı Okuma Salonuna Çevirerek Dedelerini Yaşatıyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Ömer Lütfü Cengiz, dedesinin mirası olan tarihi konağı okuma salonuna dönüştürdü. Deprem sonrası zarar gören okuma salonunun yerine yapılan bu girişim, hem dedenin hatırasını yaşatmak hem de mahalle halkına hizmet vermek amacıyla gerçekleştirildi.

MALATYA'nın Darende ilçesinde yaşayan Ömer Lütfü Cengiz (64), dedesinden kalan 90 yıllık konağı okuma salonuna çevirdi. Cengiz, "Dedem Çanakkale gazisidir. 70'li yıllarda vefat etti. Biz torunları da bu hatırayı yaşatarak, özellikle çocukların ve mahallelinin gelip, bu kitaplardan faydalanmasını istedik" dedi.

Hafız Bekir Kösebalaban'ın 1935 yılında yaptığı konak, önce oğluna ardından torunu Ömer Lütfü Cengiz'e miras kaldı. Uzun yıllar boyunca değişik amaçlar için kullanılan konak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hafif hasar aldı. İlçede bulunan okuma salonunun depremde yıkılmasının ardından gerekli tadilat işlemlerini tamamlayan Ömer Lütfü Cengiz, konağı okuma salonu yaptı.

'GURUR KAYNAĞI'

Hem dedesinin hatırasını yaşatmak hem de çocuklar başta olmak üzere mahallelinin faydalanabilmesi için konağı okuma salonu yaptıklarını belirten Ömer Lütfü Cengiz, "Burası dedemiz Hafız Bekir Kösebalaban'ın 1935 yılında yaptığı konak. Burası şu ana kadar değişik faaliyetlerde bulunmuş ve kendisini korumuş tarihi eser niteliğinde bir yer. Balaban Mahallemizde bir okuma salonumuz vardı. Depremde yıkıldı. Salondaki kitapları mahalleli ile toplayıp kolilerle depoya koyduk. Bir süre sonra kitapların koliler içerisinde depoda atıl vaziyette olması bizi rahatsız etti. Konak, 6 Şubat depremlerinde hafif hasar görmüştü. Burası müsaitti ve temizlikle tadilat işlemleri sonrası kitaplarımızı getirip buraya yerleştirerek okuma salonu haline getirdik. Dedem Çanakkale gazisidir. 70'li yıllarda dedem vefat etti. Biz torunları da bu hatırayı yaşatarak, özellikle çocukların ve mahallelinin buraya gelerek bu kitaplardan faydalanmasını istedik. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Şu an burada 500 adetten fazla kitabımız var. İlgi gören okuma salonumuzda, okullara giderek öğrencileri davet edip bu tarihi mekanda kitap okumalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.