9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı

ADANA'da bu yıl 9'ncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, dev mangal ateşinin yakılmasıyla başladı.

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla düzenlenen '9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali' bugün başladı. Yaklaşık 1 milyon katılımcının beklendiği, 3 gün sürecek festival kapsamında Merkez Park'ta kortej düzenlendi. Kortejin ardından Vali Yavuz Selim Köşger ile kent protokolü, mangal ateşi törenine katıldı.

'ADANA ÇOK ÖZEL BİR KENT'

Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Adana'nın çok özel bir kent olduğunu belirtti. Köşger, "Bir tarafımız yayla, diğer tarafımız deniz. Böyle bir şehirden bahsediyoruz. Bu coğrafya, kadimden bu yana geleceğe yönelik iddiaları olan bir şehir. İddiamızın olabilmesi için kökleri olması lazım ve o köklere sahibiz. Kökleriniz derin, kültürünüz var olacak ve o değerleri gelecek nesle aktarmanız lazım. Ne yiyorsanız osunuz, ne yiyorsanız onu düşünürsünüz. O sebeple doğal, güzel, iyi şeyler yiyin ki düşünceniz dünya çapında iddialı olsun. Adanalı, yemesini, içmesini ve nerede nasıl davranacağını bilir. Zengin bir mutfağınız vardır ama güler yüzle bunları sunan şefleriniz yoksa yaptığınız iş heba olur. Adana'nın ve bizim mutfağımızın farkı, insanlarımızın gönlünü misafirlerine açmasıdır. Bu, dünyada başka hiçbir yerde rastlayamayacağınız bir durum" dedi.

Törenin sonunda, yöresel lezzetlerin, gastronomi kültürünün ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı, kentin kültürel zenginliğini ve mutfak mirasını tanıtmayı amaçlayan festivalin dev açılış mangalı yakıldı.

'BÜTÜN LEZZETLERİ DENESİNLER'

Türkiye'nin lezzet açısından en büyük festivali olduğunu vurgulayan kebap ustası Cihangir Korkmaz, herkesi yöresel lezzetleri tatmaya davet etti. Korkmaz, "Türkiye'nin lezzet açısından en büyük festivali, her sene olduğu gibi bu yıl da heyecan ve coşkuyla başladı. Kebaplarımız ocaklarda yerini aldı, birbirinden lezzetli kuşbaşı, çöp şiş ve diğer tatlar misafirleri bekliyor. Festival alanına tüm misafirleri bekliyoruz; kebabımızı, ayranımızı, şalgamımızı tatsınlar. Şehir dışından gelecek vatandaşlarımız mutlaka gelsin, Adana'nın kebabı, şırdanı, kokoreci gibi her damağa hitap eden lezzetlerini denesinler. Gelen misafirler her şeyden az az yiyerek festivalin tadını çıkarsınlar. Bu yıl festivalde 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK EĞLENCELİ BİR ORTAM VAR'

Gaziantep'ten Adana'ya gelin geldikten sonra kendisini bu şehre ait hissettiğini belirten Tuğba Can, festivali çok beğendiğini söyledi. Can, "Lezzet festivali kültürü benim için evlendiğim günden itibaren başladı. Çok güzel, eğlenceli bir ortam var. Aileler, çocuklar her yemeğin tadına bakıyor. Sadece Adana değil, her yörenin lezzetleri var. Çeşit çeşit yiyecekler bulunuyor. Lezzet olarak da çok güzeller, insanlık olarak da şehrin insanları çok güzel. Bir Gaziantepli olarak Adana yemeklerine aşık oldum, herkes gelsin görsün, yesin" diye konuştu.