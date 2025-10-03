9 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı yağışlı geçecek. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında kuvvetli, Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Denetimlere göre; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ'ın batısı, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli'nin bazı ilçelerinde metrekareye 60 kilograma kadar yağış düşebilir. Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde bu miktar 100 kilograma kadar çıkabilecek.

FIRTINA VE HORTUM RİSKİ

Meteoroloji, kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtınanın saatte 70 km'ye ulaşabileceğini, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kıyı kesimlerde hortum riski bulunduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

9 KENTE SARI KOD, MUĞLA'YA TURUNCU KOD

Raporda İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı. Muğla için ise riskin yüksek olması nedeniyle turuncu alarm verildi.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN UYARI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada yağışların öğle saatlerinde şiddetleneceğini söyledi:

"Yağış miktarı bazı bölgelerde 100 kilogramı aşacak. Bu, aşırı şiddetli yağış kategorisine giriyor ve su baskınlarına neden olabilir. Vatandaşlar Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alsın, araçlarını ağaç altına park etmesin, deniz araçlarını bağlasın."

YAĞIŞ İSTANBUL'A DOĞRU İLERLİYOR

Edirne ve Kırklareli'nde gece başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. İstanbul'da ise yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde birkaç derece düşeceği tahmin ediliyor.