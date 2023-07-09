83 yaşındaki Korhan Berzeg'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen Korhan Berzeg'in kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları 23. gününde de devam ediyor. 150 kilometrekarelik bir alan tarandı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.