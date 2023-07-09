83 yaşındaki Korhan Berzeg'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor
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İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen Korhan Berzeg'in kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları 23. gününde de devam ediyor. 150 kilometrekarelik bir alan tarandı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.
İSTANBUL'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) bulmak için 150 kilometrekarelik alan tarandı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hatice Dağlı - Yaşam
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