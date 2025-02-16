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7. Kayserililer Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

7. Kayserililer Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti
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İstanbul CVK Bosphorus Otel'de düzenlenen 7. Kayserililer Zirvesi'ne önemli isimler katıldı. Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin güvenli liman olduğunu belirtti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'nin örnek bir şehir olduğunu ifade etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, hızlı trenle Kayseri-İstanbul arası ulaşımın kısalacağını duyurdu.

Bugün, İstanbul CVK Bosphorus Otel'de düzenlenen 7. Kayserililer Zirvesi'ne önemli isimler katıldı. Programda İstanbul Valisi Davut Gül, Yargıtay Başkan Vekili Aden Albayrak, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı gibi pek çok önemli isim yer aldı.

Zirve, kahvaltı organizasyonu ile başlayıp Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel'in konuşmasıyla başlayan zirveye katılanlar, Kayseri'ye dair önemli mesajlar verdi.

7. Kayserililer Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasında Kayseri'nin tarihî önemine vurgu yaparak, "Valimizi, değerli bakanımızı, bürokratlarımızı görüyoruz, en önemlisi Kayseri sevdalılarını görüyoruz" dedi. Ayrıca, Kayseri'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları hatırlatarak, "Kayseri güvenli limandır, göğsümüzü gere gere Kayseriliyiz diyoruz" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, Kayseri'nin önemli başarılar elde ettiğine dikkat çekerek, "Kayseri, Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu kanıtladı. Kayseri'nin daha iyi olması, dünya şehri olması için üzerimize düşeni biliyoruz" dedi. Ayrıca, Kayseri'nin yalnızca sanayi ve ticaret şehri değil, aynı zamanda hayırseverliğin, iyiliğin ve alimlerin şehri olduğunu belirtti. "Milli mücadele döneminde Kayseri, başkent olmaya değer görülmüştür" diyerek Kayseri'nin tarihi önemine değindi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, zirvede Kayseri'nin ulaşım altyapısına dair önemli bir müjde verdi. Elitaş, "Kayseri'de hızlı trenle birlikte 2027 sonunda Kayseri-Ankara arası 1 saat 45 dakika olacak. Bununla birlikte yaklaşık 3 saatlik bir süre ile Kayseri'den İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak" dedi.

Zirve, Kayserili katılımcıların şehirlerine olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirdiği anlamlı bir organizasyon olarak tamamlandı.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
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