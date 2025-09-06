7 Eylül'de Kanlı Ay Tutulması! Türkiye'ye etkisi büyük olacak

Astrolog Aysun Koç, 7 Eylül'de balık burcunda yaşanacak kanlı ay tutulmasının hem Türkiye hem de bireyler için önemli etkiler barındırdığını söyledi.

Koç, 7 Eylül'de 21.08'de balık burcunun 15 derecesinde gerçekleşecek ay tutulmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin MC noktasında meydana geldiğini belirtti. Koç, bu tutulmanın ülke adına "kadersel ve kaçınılmaz olayların yaşanacağı" bir süreci işaret ettiğini dile getirdi. Kanlı ay tutulmasının dünyanın ay üzerine gölge düşürerek kızıl ışık yansıtmasıyla oluştuğunu hatırlatan Koç, genellikle bu süreçlerde olayların çetin geçtiğini söyledi.

"EKONOMİK GELİŞMELER YAŞANABİLİR"

Astrolog Koç, tutulmanın ekonomik anlamda gelişmeleri tetikleyebileceğini söyledi. Ayrıca bu süreçte psikolojik sorunların artabileceğini, intihar ve suikast riskinin de yükseldiğini belirtti. Koç, özellikle balık, başak, ikizler ve yay burçlarının ikinci 10 gününde doğanların tutulmadan yoğun etkileneceğini, yengeç ve akreplerin ise şanslı çıkabileceğini ifade etti.

"BURÇLARA ETKİLERİ ÇOK ÇARPICI"

Koç, tutulmanın burçlara etkilerini de tek tek yorumladı. Koç burçlarının geçmiş muhasebesi yapacağını, boğaların dost-düşman ayrımını net göreceğini, ikizlerin kariyer ve evlilik kararları alabileceğini belirtti. Yengeçler için davalarda ve yurt dışı bağlantılarında şanslı etkiler öne çıkarken, aslanlar miras vesağlık konularında hareketlilik yaşayacak. Başakların evlilik ve ortaklık alanlarında "tamam mı, devam mı" sorusuyla yüzleşeceğini, terazilerin ise sağlık ve iş hayatında dikkatli olması gerektiğini söyledi.