68 yaşındaki kadın, cep telefonuyla üniversite derslerini köyünde takip ediyor

KARS'ın Selim ilçesinde yaşayan 2 çocuk, 3 torunu olan Ayşen Arda İşçi (68), öğrencisi olduğu Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü derslerini köydeki evinde cep telefonuyla online takip ediyor. Günlük işlerini yaptıktan sonra internetin iyi çektiği bir odadan cep telefonuyla derse bağlanan Ayşen İşçi, "Hayat bana yılmamayı öğretti. Yılmak, yorulmak, mücadeleden vazgeçmek benim prensiplerime aykırı. Şu anda okulumu bitirmek, diplomamı almak istiyorum" dedi.

İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen ilk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Ayşen Arda İşçi, emeklilik sonrası eşiyle birlikte 15 yıl önce Kars'ın Selim ilçesine bağlı Cavlak köyüne yerleşti. 2017 yılı Eylül ayında Kars'ta başladığı açık öğretim lisesini başarıyla bitirdikten sonra 2020 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren (YKS) İşçi, Kars Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Ayşen Arda İşci, pandemi yüzünden 1 ve 2'nci sınıfın bir bölümünü uzaktan eğitimle tamamladı. 3'üncü sınıfta okurken Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yeniden uzaktan eğitim kararı alınması sebebiyle İşçi, derslerini köyünden takip etmeye başladı.

"Devlet bana bu fırsatı tanımış, ben okula başlamışım. Madem ki ben okula başladım haliyle sınıfımın birincisi olmasam da ilk üç içinde olmak isterim ki öyleyim de. Niçin bizim akademisyenlerimiz bize ders veriyorlar? Bizlere öğretmek için ders veriyorlar. 65-68 yaşında olmak önemli değil boşuna sıra işgal etmemek lazım ve de öğrenmek lazım diye düşünüyorum. En zor şartlarda dahi eğitimime devam ediyorum. Küreselleşen dünyanın içinde yer almak istiyorum ve de eğitimime devam ettiğim müddetçe yeni dünya şekillerini çok daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Türkiyem için de güzel bir gelecek düşünüyorum. Gençlerimize bu güzel gelecekten faydalanmak için ben de onlara rol model olur bildiklerimi karınca, kararınca, dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Ben önümüzdeki sene üniversiteyi bitiriyorum. 69 yaşında mezun olacağım. 71 yaşında ise yüksek lisansımı bitirmiş olacağım artık doktora falan derken öyle devam edeceğim. Çünkü ölümü beklemenin gereği yok. Ölüm geldiği zaman ben geliyorum demez ki. Bir anda gelir. O zaman oturup ölümü beklemektense koşuşturarak nereden ve zaman geleceği belli olmayan ölümü mutlulukla karşılamak lazım. Ben yaşamayı seviyorum. Mutlulukla yürümeyi çok seviyorsanız bu yaşınızda bilek 40'ında hayattan bıkanlara da örnek oluyorsunuz aslında."