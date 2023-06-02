66 yaşındaki usta keçecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Şanlıurfa'da yaşayan 66 yaşındaki Abdulkerim Dörtbudak, emekliliği sonrası hobi olarak başladığı unutulmaya yüz tutmuş keçecilik mesleğini 13 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

Bir zamanların gözde mesleği olan keçecilik, gelişen teknolojiye yenik düşüyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Sipahi Pazarında, emekli olduktan sonra hobi olarak keçecilik işiyle uğraşmaya başlayan Abdulkerim Dörtbudak, 13 yıldır unutulmaya yüz tutmuş mesleği 5 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışıyor.

"Artık bu mesleği yapacak kimsede yok"

Uzun yıllardır insanlığa faydalı bir birey olmak için mesleği sürdürdüğünü belirten usta Dörtbudak, "Şanlıurfa doğumluyum. Devlet Su İşlerinden emekli oldum. Bir arkadaşımın sayesinde, Allah'ın sayesinde bu dükkanda oturmaya çalışıyorum. Ben 12-13 senedir bu işi yapıyorum, 66 yaşındayım. Artık bu mesleği yapacak kimsede yok. Gelmiyorlar, herkes üniversite okuyor, okusunlar daha iyi aydın kişi oluyorlar ama beyinden aydınlık olmasınlar, kalpten aydınlık olsunlar, Kalpte aydınlık olsunlar. Bu keçenin orijinal yapılışı ayrı, benim dikmem ayrıdır. Bunun orijinal yapılışı 2 günü bulur, hatta daha fazla da olur. Makine olarak tabii daha kısa zamanda yapılıyor. Bunun yapılışı zordur, hatta eski ustaların birçoğu da astım hastası olurlardı, tozdan dolayı, Ben de şu anda aynı tozun içindeyim. Fiyatları da kalitesine göre değişiyor, 500 ile 1000 TL arasında fiyatları değişiyor. Bu keçeden yapılan halı, bel fıtığına çok iyi geliyor, üzerinde yattığınız zaman vücudunuzu dinlendiriyor. Sabah uyandığınızda kendinizi dinç bir şekilde hissediyorsunuz. Güzel bir şekilde uykudan uyanıyorsunuz. Sert bir zemin üzerinde uyuyorsunuz, sert zemin daima iyidir. Sünger insanı terletir. Bu keçeden yapılan halı yazın serin kışın ise sıcak tutar" dedi.

"Bunun üzerinden hayvan geçmez"

Dörtbudak, "Bunun üzerinde yılan ve akrep yürüyemez. Hayvan üzerinde yürüdüğü zaman karnını gıdıklar. Yünlü olduğu için, hayvan üzerinde yürümez. Yağmur işlemez ve uzun ömürlüdür. 80 yaşında olan keçe gördüm, benden daha büyük. Bazen buraya bana getirip satıyorlar. Ben de diyorum ki en azından babanın kokusu bu keçeden geliyor neden satıyorsun diye söylüyorum. Götür evde bir pamuklu yüz çek, evinde kullan diyorum. Pamuklu yüzden başka yüz de olmaması lazım, niye diyecek olursanız pamuklu yüz terletmez. Naylon yüz çekilirse terletir. Ben de hobi olarak gelip başladığım bu meslekte insanlar faydalansın diye devam ediyorum, 12-13 yıldır devam ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA