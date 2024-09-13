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6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

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Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirler arasında yer alan Adana'daki tehlikeye dikkat çekti. Görür, "Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana'da dikkatli olmak lazım." dedi.

Adana'nın deprem açısından tehlikeli şehirler arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, " Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana'da dikkatli olmak lazım." ifadelerini kullandı.

"ADANA'DA DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren bir açıklama geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen şehirler arasında yer alan Adana için korkutan bir uyarı yaptı. Adana'daki deprem riskine dikkat çeken Görür, "Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana'da dikkatli olmak lazım." ifadelerini kullandı.

"HAKKARİ YÖRESİNDE DE SIKINTI OLABİLİR"

Görür sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Benim bir öngörüm var. Ben Hakkari yöresinde de sıkıntı olabilir diyorum. Maraş depremleri Doğu Anadolu'yu hareket ettirdi, Arabistan levhası kuzeye doğru gitti. Kuzeyde Hakkari yöresinin sıkıştırmış olabileceğini düşünüyorum. Orayı da bilimsel öngörüyle uyarıyorum. Dikkatli olmak lazım diyorum, zaman söyleyemiyorum.

Doğu Anadolu fayında olan bu hareketler özellikle kuzey kısmında yani Bingöl Karlıova'yla Göynük arasında olabilecek bir hareket, ki orada deprem bekliyoruz 7,2. Kuzey Anadolu fayının belli ölçüde kırılmamış kesimini de tetikleyecektir. Unutmayın 1939 Erzincan depremi 1971 Bingöl depremini tetiklemiştir. Yani bu tetikleme denince bu oluyor arkasına diğeri oluyor diye anlaşılıyor, öyle değil. Enerji transferleri birbirleriyle geometrik ilişkide olan faylarda mümkündür. Ben şimdi bu Doğu Anadolu fayının büyük hareketleri sonucu özellikle Bingöl'den Erzincan'a kadar olan o kesimde de hareketi hızlandırmış olabileceğini düşünüyorum."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam

Doğu Anadolu Naci Görür Deprem Enerji Yaşam Adana

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