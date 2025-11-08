Haberler

6 kişinin öldüğü yangında korkunç detaylar! Görgü tanığı konuştu

6 kişinin öldüğü yangında korkunç detaylar! Görgü tanığı konuştu
Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm dolum fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı. Korkunç olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı, "Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak ateşten içeri giremedim" dedi.

  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 2 katlı parfüm deposunda yangın çıktı.
  • Yangında 6 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.
  • İtfaiyeciler yangını söndürdükten sonra 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm deposunda yangın çıktı.

ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Ancak içerde işçilerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini 1'i ağır 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

İTFAİYECİLER CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yaralı 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

"PATLAMA OLDU, BİRİNİN YANDIĞINI GÖRDÜM"

Olayın ilk yaşandığı anda yanan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü söyleyen mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerden sesler geldi ancak ateşten içeri giremedim. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim" dedi.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu ilk değil yanıcı parlayıcı patlayıcı maddelerin olduğu yerde güvenlik önlemi almadan depolama kurallarına riayet etmeden eğitimsiz insanları çalıştırıyorlar bu tür imalathane bizim burda sokak arasında bina altında bile var

