55 Yaşındaki Kadın, Teknolojiyi Kullanabilmek İçin Okuma Yazma Öğreniyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Fadime Kılıç, teknolojik aletleri kullanarak hayatını kolaylaştırabilmek için okuma yazma öğrenmeye başladı. Evli ve 4 çocuk annesi Kılıç, çocuklarının evlenip evden ayrılmasıyla çeşitli sorunlar yaşamaya başladı. Kılıç, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kursları'na bağlı Prof. Dr. Rıdvan Canım Eğitim Merkezi'ne kayıt yaptırarak okuma yazma eğitimi almaya başladı. Kılıç, okuma yazma öğrenmek istemesinin asıl sebebinin çocuklarıyla mesajlaşmak ve interneti kullanabilmek olduğunu belirtti. Okuma ve yazmayı öğrendikten sonra kendini geliştirmeye devam etmek istediğini söyleyen Kılıç, devletin açtığı kurslara teşekkür etti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Fadime Kılıç, teknolojik aletleri kullanarak hayatını kolaylaştırabilmek için okuma yazma öğrenmeye başladı.

Evli ve 4 çocuk annesi 55 yaşındaki Kılıç, bu yaşına kadar okuma yazma gerektiren işlerini çocuklarının yardımıyla hallederken, evlatlarının evlenip evden ayrılmasıyla çeşitli sorunlar yaşamaya başladı.

Kılıç, çocuklarıyla ve diğer insanlarla telefonda mesajlaşıp iletişim kurmakta, banka işlemlerinde, pazar alışverişinde ödeme yaparken ve para üstü alırken zorlanınca okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Fadime Kılıç, 2 ay önce evinin yakınında yer alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kursları'na bağlı Prof. Dr. Rıdvan Canım Eğitim Merkezi'ne isteğini bildirerek, "Yetişkinler 1. Kademe Temel Eğitim Programı"na kayıt yaptırıp eğitime başladı.

Kursta kendisi gibi okuma yazma öğrenmek isteyen 55 yaşındaki Aysel Bayraktar ile hafta içi her gün 09.00'dan 12.30'a kadar eğitim alan Kılıç, heyecanla derslere devam ediyor.

Fadime Kılıç, AA muhabirine, okuma yazma öğrenmek istemesindeki asıl etkenin, çocuklarıyla mesajlaşıp, internet ortamında gezinebilmek olduğunu söyledi.

Bu zamana kadar okuma bilmemenin zararlarını gördüğünü ifade eden Kılıç, "Markete her gittiğimde daralıyordum, zorlanıyordum. Okuma yazma bilmek çok güzel. Bilenler farkında değil ama bilmeyenler, okumamanın ne kadar kötü bir durum olduğunu daha iyi anlar. Her yerde karşımıza çıkan bir durum." dedi.

"İnternete giremiyordum, o konularda çok zorlanıyordum"

Kılıç, çocuklarından sonra okuma ve yazma gerektiren yerlerde yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Çocuklar gidince telefonla kimseyi arayamaz oldum. Numaraları yazamıyordum, gelen armaya cevap veremiyordum. İnternete giremiyordum, o konularda çok zorlanıyordum. Bankaya hesap açmak için gittiğimde bana 'Okuma bilmiyorsan sana hesap da açamayız, kart da veremeyiz.' dediler. Ben de orada öğrenmeye karar verdim. WhatsApp'ım var, çocuklarım açtı. Milletin yaptığı paylaşımları (durum paylaşımı) görebiliyorum ama ben paylaşım yapamıyorum, mesaj gönderemiyorum. Bunlar için kısacası her şey için okumaya yazma öğrenmek istiyorum. Hayat zor, herkes, her zaman yanında olamıyor. Çocuklar benim yanımdan gittiği gibi kalakaldım. Bir gün tek başıma da kalabilirim. Onun için okuma yazma öğrenmeye geldim."

Okuma ve yazmayı öğrendikten sonra kendini geliştirmeye devam edeceğini anlatan Kılıç, "Hedefim okumayı çok iyi bir şekilde öğrenebilmek. Sağ olsun devletimiz hoca vermiş, evlerimize yakın yerlerde kurslar açmış. Hocalarımız bize güzelce öğretiyor. Bilmeyenler gelip burada rahatlıkla öğrensin." diye konuştu.

"1 sayfa ödev verdiğimde, 2 sayfa yapıp getiriyor"

Kılıç'ın öğretmeni Ayşe Aktepe de semtte 2 kadın için kurs açıldığını dile getirerek, öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi.

Şu anki öğrencilerinin azimli ve istikrarlı olduğunu belirten Aktepe, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, kendi istekleriyle geldikleri için ben 1 sayfa ödev verdiğimde onlar 2 sayfa yapıp getiriyor. Fadime Hanım, 2,5 aylık bir öğrencim. Önceden kaymakamlık tarafından başlatılan bir kursa gidiyormuş, oradan para kazanıyormuş. Bunun için de bankaya gidip hesap açması gerekmiş. Bankaya gittiğinde adını ve soyadını yazmasını istemişler. Yapamamış ve çok zorlanmış. Oradaki anını unutamamış ve oradan sonra okuma yazma öğrenmeye karar vermiş. Öğrendi diyebiliriz, daha da geliştirmek için geliyor. Şu anda işini görebilecek düzeyde okuyabiliyor."