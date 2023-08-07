ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, teyzesinin 4'ncü kattaki evinin penceresinden düşen Menesa Baykan (2), yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karapürçek Mahallesi, 1987'nci Sokak'ta, 4 katlı Eyüp Apartmanı'nda meydana geldi. Menesa, eliyle dokunduğu sinekliğin de açılmasıyla dengesini kaybedip, 4'üncü kattan yere düştü. Menesa Baykan, gelen sağlık ekbinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı. Menesa, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Menesa'nın cenazesi, bugün Etimesgut Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Menesa'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

4'üncü kat penceresinden düşen 2 yaşındaki Menesa, hayatını kaybetti

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, teyzesinin 4'ncü kattaki evinin penceresinden düşen Menesa Baykan (2), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karapürçek Mahallesi, 1987'nci Sokak'ta, 4 katlı Eyüp Apartmanı'nda meydana geldi. İstek Baykan, 3 kızını da alarak kardeşi Çiğdem Demirtaş'ın evine misafirliğe gitti. Menesa, annesi ve teyzesi televizyon izlediği sırada açık olan pencerenin önünde bulunan kanepenin üzerine çıktı. Menesa, eliyle dokunduğu sinekliğin de açılmasıyla dengesini kaybedip, 4'üncü kattan yere düştü. Menesa Baykan, gelen sağlık ekbinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı. Menesa, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Menesa'nın cenazesi, bugün Etimesgut Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Menesa'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı