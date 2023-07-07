4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde 4. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti. Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Filizhan Özbiçer 4 katlı binanın 4. katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özbiçer'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Özbiçer'in yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.