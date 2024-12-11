Üye Girişi
Haberler
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi

"CHP, DEM'lenmekle meşgul" diyen eski başkan partisinden ihraç edildi

 Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış
Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı

37 yıllık saat tamircisinin tek bir şikayeti var

37 yıllık saat tamircisinin tek bir şikayeti var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 37 yıldır saat tamirciliği yapan Salih Sakarya, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte saatçilik mesleğine ilginin azaldığını söyledi. Sakarya, gençlerin mesleği beğenmediğini söyleyerek çırak bulamadığından dert yandı.

Ordu'da 37 yıldır saat tamirciliği yapan Salih Sakarya, teknolojinin ilerlemesi ve gençlerin mesleğe ilgi göstermemesi nedeniyle çırak bulamadığını söyled.

Altınordu ilçesinde yaşayan Salih Sakarya, 1987 yılında saatçilik mesleğine çırak olarak başladı. 7 senelik çıraklık döneminin ardından işinde ustalaşıp tamirci dükkanı açan Sakarya, 37 yıldır saat tamiri ve bakımı yapıyor. 8 metrekarelik dükkanında çalışarak 6 kişilik ailenin geçimini sağlayan Salih Sakarya, son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte mesleğinin arka planda kalmasından yakınıyor.

37 yıllık saat tamircisinin tek bir şikayeti var

ÇIRAK BULAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ

Sakarya, gençlerin mesleğine ilgi göstermediğini, yıllardır mesleği öğretecek çırak bulamadığını ifade etti. Mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu anlatan Salih Sakarya, "Teknoloji geliştikçe biz yavaş yavaş tükendik ve artık bu işin sonuna geldik. Çünkü hangi meslekte olursa olsun çıraklığın olmadığı bir yerde zanaatın gelişmesi, ileriye gitmesi mümkün değil. Bizimki de öyle oldu. Bizde de çırak yok. Çoğu kişi saatler bozulduğu zaman çöpe atıyor ve yenisini alıyor. Saatçilikte usta, zanaatkar bulunamayacağı için son dönemlerimizi yaşıyoruz. Herkese şunu söylemek istiyorum, bizden faydalanın, bu işi öğrenmeye çalışın. Elinizdeki bozuk saatleri yaptırın. Yaptırdığınız bu saatler yanınıza kâr kalacak çünkü bizden sonra yaptırmaya usta bulamayacaksınız" dedi.

"İMİTASYON SAATLER İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI"

İmitasyon saatlerin zararlarına değinen Sakarya, "Bir usta olarak saat alacaklara önerim, imitasyon malzemeden üretilen saatleri almamaya dikkat edin. Eğer saatten anlamıyorsanız bu işi yapan ve saatten anlayan kişilerden yardım alın. Çünkü imitasyon saatler bu sektörü ve zanaatı bitirdi. Ayrıca imitasyon ürünlerin vücutta çok büyük zararı da var. Bu imitasyon saatler, orijinal olmayan toplama malzemelerden yapıldığı için insan sağlığına zarar veriyor. Bunlara dikkat etmeye çalışalım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
img

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor
img

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış
img

Esad'ın devrilmesinin ardından Putin'den dikkat çeken karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 11 Aralık ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 174. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI ALTIN KURU | 10 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? QNB Finansbank çöktü mü? Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kaç yaşında ve nereli? Lütfü Savaş ihraç mı edildi? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı? GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 11 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 11 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.