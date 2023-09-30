31. Ayvalık Engelliler Şenliği başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl 31. si düzenlenen engelliler şenliği başladı.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen şenliklere yaklaşık 700 engelli ve ailesi katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Ayvalık'ta 31 yıldan bu yana düzenlenen şenliklerin bir bilgi bankası olduğunu ve bu bilgi bankası sayesinde 2005 yılında engelliler yasasının hayata geçtiğini savundu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen engellilerin Ayvalık'ta 5 gün boyunca hem farklı bir ambiyansta tatil yapabilme ve kendisi gibi engelli olan yeni arkadaşlarla tanışabilme ve şenlik bünyesinde organize edilen çalıştaylarla da hakları konusunda bilgilendirilme fırsatını yakaladığını belirten Yusuf Çelebi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den, kendilerine tahsis edilebilecek bir alanda oluşturacakları kapalı bir alanda bu yönde yapılabilecek çalışmaları organize edebilecekleri bir arsa tahsisi talebinde bulundu.

Açılışta konuşan Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz da, bu yıl 31. si düzenlenen engelliler şenliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ve bir yıl aradan sonra tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün hem engellilerimiz hem de ailelerinin yüzlerinde aynı heyecan ve mutluluğu görebiliyorum. Biliyorum ki; Ayvalık Engelliler Şenliği bana, bize, size, hepimize çok iyi geliyor. Birlikte olmanın gücünü, yan yana durmanın dayanışmasını burada daha fazla hissediyoruz. Bu bir şenlik değil aslında, bu şenlik bizlerin hayata katıldığımız bir yer. Engelli çocuklarımızın hayatın içinde olduğu, onların ve ailelerinin kendilerini sınırlamadan hayatı olduğu gibi yaşadığı, birbirimizle dertleşebildiğimiz en önemlisi yalnız olmadığımızı gördüğümüz bir şenlik bu." diye konuştu.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, Ayvalık Engelliler Şenliği'ne Türkiye'nin en uzun soluklu bir etkinliği denilebileceğini savunarak, "Pandemi dönemi dışında aralıksız 31 yıldır kutlanan, engelli gençlerin ve onların ailelerinin yılda bir kez de olsa yaşamın içinde insanların olumsuz bakışlarından ve baskılarından uzak bu şenlikte konuklarımız beş gün boyunca keyifli zamanlar geçirecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine kucak açmaktan her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şehrimize Ayvalık'ımıza hoş geldiniz. Bu şenlik artık Ayvalık ile özdeş bir şenlik oldu. Beş gün boyunca konuk ettiğimiz engelli dostlarımız, şenlik bitip de yaşadıkları şehirlere döndüklerinde, kentimizi, engelli dostu Ayvalık'ı, engelli dostu insanları, engelli haklarına sahip çıkışımızı ve konukseverliğimizi anlatacak.

Şunu unutmamamız gerekiyor; yaşamı paylaşmak için hiçbir engel yoktur. Biz ayrıca şunu da çok iyi biliyoruz korunması gereken engelli değil, onların hakları, engelli dostu bir belediye olarak sosyal yardım işleri müdürlüğümüz gecesini gündüzüne katarak her türlü sorunlarında yanlarında oluyor." dedi.

Konuşmaların ardından tören, engellilerin geleneksel geçiş korteji ile sona erdi. Konuk engelliler düzenlenen program dahilinde dolu dolu bir beş gün geçirecekler.