3 harfli market zincirinde skandal görüntü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydedilen bir görüntü vatandaşları paniğe sevk etti. 3 harfli zincir marketlerden birinin manav reyonuna giren farenin sebzeleri yerken çekilen görüntüsü infial yarattı.

SEBZELERİ YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Gıda Dedektifi hesabı tarafından paylaşılan videoda, manav reyonundaki farenin kasaların kenarına kadar çıkarak içlerindeki sebzeleri kemirdiği görüldü.

TÜM ÜRÜNLER TOPLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, zabıta ekipleri tarafından markete ceza kesilirken, 3 harfli zincirin ilgili şubesindeki tüm ürünler toplatıldı.