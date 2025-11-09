Haberler

3 harfli market zincirinde skandal görüntü

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 harfli zincir marketlerden birinin manav reyonunda fare görülmesi vatandaşları paniğe sevk etti. Olayın ardından zabıta ekipleri markete ceza kesti ve tüm ürünler toplatıldı.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir 3 harfli zincir marketin manav reyonunda fare sebzeleri kemirdi.
  • Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra zabıta ekipleri markete ceza kesti.
  • Market şubesindeki tüm ürünler toplatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydedilen bir görüntü vatandaşları paniğe sevk etti. 3 harfli zincir marketlerden birinin manav reyonuna giren farenin sebzeleri yerken çekilen görüntüsü infial yarattı.

SEBZELERİ YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Gıda Dedektifi hesabı tarafından paylaşılan videoda, manav reyonundaki farenin kasaların kenarına kadar çıkarak içlerindeki sebzeleri kemirdiği görüldü.

TÜM ÜRÜNLER TOPLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, zabıta ekipleri tarafından markete ceza kesilirken, 3 harfli zincirin ilgili şubesindeki tüm ürünler toplatıldı.

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

şok şok şok:)))

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

eski bir haber sahibiyle gıda dedektifinin arası iyi değil gıda dedektifi marketin sahibini fabrikalarında imalatında palm yağı kullanılan bol şekerli katkıl aroma vericilerle tatlandırılmış sağlıksız ürünler ürettiğini ifade ediyor marketin milyarder sahibi defalarca gıda dedektifini mahkemeye verdiği halde mahkemeleri kaybediyor çünki yayıncı yalnız etiket bilgilerini veriyor

yanıt15
yanıt3
Haber YorumlarıLegend ishere:

Rıfkıya bak sen nasılsa yumuluyor marula. Halbuki dışarıda müsrif insanların çöpe attığı tonla yemek varken sen gel market reyonundan temizini götür. Bu arkadaşlarına göre daha titiz ve seçici demek ki.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

aahhaaahaaaa bayada tombis biseymis ! ; )

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

KAPIDA YAZI YOKKI FARELER GIREMEZ

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAchtung Bitte:

Daha bu sabah o markete gittim, mağaza düzeni temizlik vs çok kötü

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSam Samcik:

Bence bugün yediklerin için bı tahlil yaptir

yanıt0
yanıt0
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
