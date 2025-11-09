3 harfli market zincirinde skandal görüntü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 harfli zincir marketlerden birinin manav reyonunda fare görülmesi vatandaşları paniğe sevk etti. Olayın ardından zabıta ekipleri markete ceza kesti ve tüm ürünler toplatıldı.
- Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir 3 harfli zincir marketin manav reyonunda fare sebzeleri kemirdi.
- Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra zabıta ekipleri markete ceza kesti.
- Market şubesindeki tüm ürünler toplatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydedilen bir görüntü vatandaşları paniğe sevk etti. 3 harfli zincir marketlerden birinin manav reyonuna giren farenin sebzeleri yerken çekilen görüntüsü infial yarattı.
SEBZELERİ YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Gıda Dedektifi hesabı tarafından paylaşılan videoda, manav reyonundaki farenin kasaların kenarına kadar çıkarak içlerindeki sebzeleri kemirdiği görüldü.
TÜM ÜRÜNLER TOPLATILDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, zabıta ekipleri tarafından markete ceza kesilirken, 3 harfli zincirin ilgili şubesindeki tüm ürünler toplatıldı.