2025'te resmi tatillerin çoğu hafta içine denk geliyor
2025 yılına ait resmi tatil günleri belli oldu. Yeni takvime göre, tatil günlerinin çoğu hafta içine denk geliyor. Bu durum, çalışanlar için uzun tatil fırsatları yaratıyor.
2024'ün bitmesine sayılı günler kala yeni yılın resmi tatil takvimi belli oldu. Uzun tatil yapmak için fırsat arayanlara sevindiren haber geldi. 2025'te resmi tatillerin çoğu hafta içine denk geliyor.
İŞTE 2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ
- Yılbaşı
1 Ocak 2025, Çarşamba (Perşembe ve cuma günleri izin alarak tatil 5 güne çıkarılabilir)
- Ramazan Bayramı
Arife – 29 Mart 2025, Cumartesi
1. Gün – 30 Mart 2025, Pazar
2. Gün – 31 Mart 2025, Pazartesi
3. Gün – 1 Nisan 2025, Salı (Çarşamba, perşembe ve cuma günü izin alarak tatil 9 güne çıkarılabilir)
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025, Çarşamba (Pazartesi ve salı günleri izin alarak hafta sonuyla birlikte tatil 5 güne çıkarılabilir)
- Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025, Perşembe (Cuma günü izin alarak hafta sonuyla beraber tatil 4 güne çıkarılabilir)
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz 2025, Salı (Pazartesi günü izin alarak hafta sonuyla birlikte tatil 4 güne çıkarılabilir)
- Kurban Bayramı
Arife – 5 Haziran Perşembe
1. Gün – 6 Haziran Cuma
2. Gün – 7 Haziran Cumartesi
3. Gün – 8 Haziran Pazar
4. Gün – 9 Haziran Pazartesi
- Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2025, Çarşamba (28 Ekim Salı yarım gün) (Pazartesi ve salı izin alarak hafta sonuyla birlikte tatil 5 güne çıkarılabilir)