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Türkiye'de en çok hangi uyruktan gelin ve damat var? TÜİK açıkladı

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TÜİK'in açıkladığı güncel verilere göre; 2024 yılında evlenmeler de boşanmalar da arttı. Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Adıyaman olurken, yabancı gelinler içinde yüzde 12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada dikkati çekti. Yabancı damatlar içinde ise yüzde 20,6 ile Suriyeliler birinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024'te binde 6,65 olarak belirlendi. Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 olurken, 2024 yılında 187 bin 343 olarak gerçekleşti. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı geçen yıl binde 2,19 olarak hesaplandı.

İLK EVLENME YAŞI İKİ CİNSİYETTE DE ARTTI

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de bu yaş arttı. Ortalama ilk evlenme yaşının 2024 yılında erkeklerde 28,3, kadınlarda ise 25,8 olduğu görüldü. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK KABA EVLENME HIZI ADIYAMAN OLDU

Kaba evlenme hızının geçen yıl en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman olurken, bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,3 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt takip etti.

Toplam evlenmeler içinde yabancıların oranı da incelendi. Buna göre, yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 olurken, bu sayı toplam damatların yüzde 1'ini oluşturdu. Yabancı gelinlerin sayısı ise 29 bin 115 olurken, bunlar toplam gelinlerin yüzde 5,1'i olarak belirlendi.

YABANCI GELİNLERİN YÜZDE 12,1'İ SURİYELİ

Uyruklarına göre yabancı damatlar içinde yüzde 20,6 ile Suriyeliler birinci sırada yer aldı. Suriyelileri yüzde 19,5 ile Alman ve yüzde 5,7 ile Afgan damatlar izledi. Yabancı gelinler içinde yüzde 12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada dikkati çekti. Bu gelinleri yüzde 8,3 ile Faslı ve yüzde 7,5 ile Azerbaycanlılar takip etti.

EN YÜKSEK KABA BOŞANMA HIZI ANTALYA'DA

Kaba boşanma hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya olarak kayıtlara geçti. Bu ilin ardından binde 3,09 ile İzmir ve binde 3,04 ile Karaman geldi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari olarak belirlendi. Hakkari'nin ardından gelen iller ise binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,6'şar ile Siirt ve Muş oldu.

Boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde meydana geldi.

VELAYET ÇOĞUNLUKLA ANNEYE GEÇİYOR

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 186 bin 536 çocuk velayete verilirken, velayetin çoğunlukla anneye geçtiği görüldü. Çocukların velayetinin geçen yıl yüzde 74,4'ü anneye, yüzde 25,6'sı babaya verildi.

Türkiye'de en çok hangi uyruktan gelin ve damat var? TÜİK açıkladı
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Yaşam
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