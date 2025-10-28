2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ağustos ayında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk'e konuşan Üşümezsoy, Sındırgı çevresinde büyük bir deprem beklenmediğini, ancak Simav hattının hâlâ risk altında olduğunu belirtti.

"SINDIRGI'NIN GÜNEYİNDE BÜYÜK DEPREM BEKLENMEMELİ"

Üşümezsoy, Sındırgı'daki depremin ardından bölgedeki fay hareketlerini değerlendirdi. 15 kilometrelik bir kırılmanın gerçekleştiğini ifade eden uzman, "Sındırgı'nın 7-8 kilometre güneydoğusundaki fay hattına doğru bir hareket var. Bu, bölgenin dağlık kısmında yaşanıyor. Yaklaşık 100 kilometrelik bir yüzey yırtılması söz konusu. Ancak bu, büyük bir deprem ihtimalini göstermiyor" dedi.

Üşümezsoy, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini de vurgulayarak, "6.1'lik ana depremin ardından oluşan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı bir artçı depremdir. En fazla 4.9 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanabilir. Geceyi dışarıda geçirmelerine gerek yok, bu fay hattı kırılmasını tamamladı" diye konuştu.

"KARADENİZ'DEKİ SARSINTILAR TETİKLENEN DEPREMLER"

Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depreme de değinen Üşümezsoy, bu tür hareketlerin Marmara'yı etkilemeyeceğini belirtti. "23 Nisan'da kırılan fayın ardından bölgede stres birikimi oldu. Karadeniz'deki depremler, kuzey yönünde artçı değil, tetiklenen depremlerdir. Marmara'daki fay sistemini etkilemez" ifadelerini kullandı.

"GERİYE SADECE SİMAV KALDI"

Bölgedeki diğer fay hatlarına da dikkat çeken Üşümezsoy, "Sındırgı ve çevresindeki iki ana fay hattı kırıldı, dolayısıyla uzun süre burada deprem beklemiyoruz. Ancak geriye sadece Simav kaldı, Simav'daki fay henüz kırılmadı" dedi.

Dağlık kesimlerde kerpiç yapıların risk oluşturduğunu vurgulayan uzman, "Bu bölgelerde yıkımlar olabilir. Fayların birbirine stres aktarmasıyla Simav hattı daha da gerildi. Bu nedenle dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

"SİLİVRİ VE MARMARA'DA KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Silivri çevresinde meydana gelen sarsıntıların da endişe yaratmaması gerektiğini belirten Üşümezsoy, "Silivri'nin içinde yer alan çukur, iki kırık arasında kalan bir faydır. Burada büyük bir deprem beklenmez. Dün Karadeniz'deki deprem de aynı sistemin bir parçasıydı, Silivri'de yaşayanların korkmasına gerek yok" dedi.

Marmara'daki riskli bölgeye de dikkat çeken Üşümezsoy, "1999'dan bu yana en fazla risk taşıyan hat Kumburgaz–Silivri çukurundaki 35 kilometrelik faydır. Bu fay en fazla 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. Ancak Silivri–Yeşilköy arasındaki hattın iki parçalı olduğunu düşünüyorum. Bu iki parça ayrı ayrı kırılırsa, en fazla iki adet 6.2 büyüklüğünde deprem olabilir" değerlendirmesinde bulundu.